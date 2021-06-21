В Тюменской области за сутки еще 85 человек заболели коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 85 человек. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии ковид был выявлен у 38056 человек.

В числе новых заболевших – 5 детей.

По данным оперативного штаба Тюменской области, в больницах региона с тяжелым течением болезни находится 12 пациентов, все они самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ.

В Тюменской области продолжают находиться под наблюдением медиков 8953 человека после перенесенного ковида. 312 человек – на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.06.21

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