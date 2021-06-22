В Тюменской области 23 человека заболели клещевым энцифалитом и клещевым боррелиозом

В Тюменской области в новом летнем сезоне зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 8 клещевым боррелиозом. Как сообщает областной Роспотребнадзор, за аналогичный период 2020 года было зарегистрировано точно такое же число случаев заболевания клещевым энцефалитом. Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом было на три больше.

За неделю с 14 по 20 июня 2021 года зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей, из них 139 – дети. Всего с начала регистрации (с 31.03.2021) по состоянию на 22 июня в области зарегистрировано 13369 обращений по поводу присасывания клещей, из них 2449 – дети от 0 до 14 лет, В прошлом году эти показатели были – 15170 покусанных, из них 3335 случаев приходилось на детей.

Укусы клещей регистрировались на 23 административных территориях.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А). Жителям области – в областных больницах в муниципальных образованиях. Всем пострадавшим (не привитым против клещевого вирусного энцефалита) назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. В медицинских организациях создан неснижаемый запас противоклещевого иммуноглобулина для подлежащих экстренной серопрофилактике.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.06.21

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