Тюменка прописала у себя за деньги 15 мигрантов

15 иностранных граждан незаконно прописала у себя за деньги 36-летняя жительница Тюменской области. Как сообщает пресс-служба УВЗ по Тюмени, данный факт в ходе рейда по частному сектору выявила полиция.

Установлено, что ранее судимая 36-летняя местная жительница нарушила миграционное законодательство. Тюменка зарегистрировала в своем частном доме 15 иностранных граждан, уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут. В качестве вознаграждения женщина получала денежные средства за каждого прописанного иностранца в размере 1000 рублей.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 7 г. Тюмени было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Елена Васильева

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