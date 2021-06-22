Это все горы помета: у птицефабрики «Боровской» выявлен чрезвычайно опасный уровень загрязнения почвы

Чрезвычайно опасный уровень загрязнения – кишечная палочка, энтерококки, нитраты – выявлен в пробах грунта, отобранных в районе поселка Боровской под Тюменью. Там же расположена одноименная птицефабрика. Местные жители уже давно жалуются на горы помета, которые скапливаются на территории поселка и распространяют зловоние на всю округу.

С ревизией птицефабрику посетили представители Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Как сообщил СМИ на брифинге начальник отдела земельного надзора регионального Россельхознадзора Сергей Скрементов, для того, чтобы нормализовать пробы, необходимо проводить процедуры по восстановлению почвы. Сейчас Управлением в отношении владельца земельного участка с горами помета – а это птицефабрика Боровская – инициирована проверка.

За свалку отходов производства и загрязнение земли птицефабрике грозит штраф от 400 до 700 тысяч рублей.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 22.06.21

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