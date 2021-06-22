В общежитии Тюменского госуниверситета выявлен очаг ковида

В общежитии Тюменского государственного университета выявлен очаг коронавируса нового типа.

Управление Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования установило 14 заболевших, изолированы 22 контактных человека. По данным ведомства, других очагов в Тюменской области на 22 июня нет, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как отметили в Тюменском государственном университете, подготовительное отделение, в том числе студенты и преподаватели, полностью переведено на дистант до особого распоряжения.

«Для своевременного обеспечения медикаментами и продуктами изолированных в общежитии студентов создан чат, в котором в круглосуточном режиме службой поддержки обучающихся принимаются заявки, далее они немедленно выполняются. Ситуация находится под контролем, осуществляется ежедневный мониторинг числа заразившихся и состояния больных», – сообщает пресс-служба вуза.

По данным учебного учреждения, в университете выполняются все предписания Роспотребнадзора.

Тюмень, Елена Васильева

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