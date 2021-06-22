Тюменская область: 86 человек получили положительнее тесты на коронавирус, трое умерли

В Тюменской области за минувшие сутки еще 86 человек получили положительные тесты на коронавирус. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии было выявлен 38 142 инфицированных. За минувшие сутки больничные по ковиду закрыли 84 человека выздоровели (за весь период пандемии – 36 543 человек). В числе новых заболевших – 4 ребенка.

В тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ в тюменских больницах на данный момент находится 12 человек. Всего под наблюдением медиков по поводу диагностированного ковида находится 9500 человек. 312 человек находятся на перевахтовке.

За истекшие сутки оперштаб сообщил о трех летальных исходах у пациентов с подтвержденным коронавирусом в анамнезе.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 22.06.21

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