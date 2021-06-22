Тюменец на машине с недействительными номерами 78 раз нарушил ПДД

В Тюмени инспекторы ГИБДД поймали водителя, который ездил на машине с недействительными номерами и 78 раз нарушил ПДД.

Как сообщает пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, остановленный «Мерседес» почти год был снят с учета прежним владельцем. Новый хозяин авто не спешил получать номера, ездил с недействительными. За все время пользования машиной водитель 78 раз нарушил ПДД: 10 раз – проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию на перекрестке, 68 раз – превышение скорости.

Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, 28-летнему владельцу-нарушителю выписаны постановления о штрафах, а также его привлекли к ответственности за езду без госномеров, изъяли свидетельство о регистрации автомобиля и номера.

Тюмень, Елена Васильева

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