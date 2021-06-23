Мэр Тобольска пришел возлагать цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в лосинах и шлеме

Мэр Тобольска Максим Афанасьев удивил горожан своим внешним видом на возложении цветов к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в День памяти и скорби 22 июня. Снимки мэр опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает NEFT.

На фотографиях видно, что Афанасьев возлагает к мемориалу цветы. «22 июня 1941 года навсегда останется в нашей памяти самым трагичным днем истории России, днем начала Великой Отечественной войны», – подписал пост автор. При этом мэр одет в красные велосипедные лосины, шлем и синие кроссовки.

В комментариях горожане возмутились внешним видом Афанасьева. «Ну как же так, неужели нельзя было переодеться», – прокомментировала Алла Веселкова. «Ну хоть бы шлем снял!» – поддержал Николай Николаев. «Как можно в таком виде приходить на такое мероприятие?! Это дно, товарищи» – добавила Наталья Ефанова.

Как объяснили NEFT в мэрии Тобольска, возложение цветов к памятнику – это начало веломотоавтопробега «Сибиряки. Дорогами побед», который стартовал из Тобольска в четыре утра. «Все участники веломотоавтопробега в каждом городе посещают памятники павшим в Великой отечественной войне. Именно в таком виде, здесь нет никакой путаницы. В Тобольске это мероприятие изначально позиционировалось как старт велопробега. После возложения цветов Максим Викторович вместе с другими участниками пробега сел на велосипед и уехал. Это памятное мероприятие призвано привлечь молодежь, в том числе спортивную», – отметила пресс-секретарь мэра Тобольска Анастасия Гулина.

Тобольск, Июнь 23

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