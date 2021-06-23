В аэропорту Тюмени умер человек

Утром 23 июня в аэропорту Тюмени скончался человек. Тело 71-летнего мужчины обнаружили на первом этаже здания аэропорта Рощино, сообщает «Тюменская линия».

Как рассказала старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Наталья Шандровская, признаков насильственной смерти на теле умершего нет. Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты осмотрели место происшествия.

На месте также работали медики. Вызов в скорую помощь поступил 23 июня в 4 часа 36 минут. «Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 4 часа 51 минуту. Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, спасти его не удалось», – добавила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Тюмень, Елена Васильева

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