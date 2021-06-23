Тюменка сняла с себя порчу за 270 тысяч рублей

В Тюменской области девушка отдала мошеннице 270 тысяч рублей за снятие порчи.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» обратилась 23-летняя пострадавшая с заявлением о том, что она стала жертвой мошенницы. Материальный ущерб потерпевшей составил около 270 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, в одной из социальных сетей ей написала женщина и предложила погадать на картах. Девушка согласилась узнать о своей судьбе и возможной порче. Собеседница убедила потерпевшую, что на ней сглаз и предложила пройти так называемый курс очищения. Первый сеанс стоил 200 рублей. Она перевела необходимую сумму на банковскую карту гадалки. Вслед за этим ценник на услуги гадалки вырос до 220 тысяч рублей. Далее злоумышленница попросила у потерпевшей отдать еще и золотые украшения. Их девушка отправила мошеннице по почте в Смоленскую область. Когда фигурантка вновь попросила перевести ей деньги за снятие порчи, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенницы.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Тюмень, Елена Васильева

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