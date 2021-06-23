В суд Тюмени поступило резонансное дело о падении трех башенных кранов

В Тюмени в суд направляется дело о падении трех башенных кранов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры области, виновным в произошедшем резонансном ЧС признан специалист ООО «Экс-Кран», ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации башенных кранов.

Как напомнили в пресс-службе областной прокуратуры, 2 сентября 2020 года фигурант дела допустил бесконтрольное производство работ с применением башенных кранов. При неблагоприятных погодных условиях в тот день – силе ветра более 15 м/с – два башенных крана ООО «Экс-Кран» упали. При этом один из них задел кран другой организации, который тоже упал. Два машиниста ООО «Экс-Кран» получили тяжкий вред здоровью. Машинист третьего крана по счастливой случайности серьезно не пострадал.

Расследованием установлено, что ООО «Экс-Кран» на основании договоров с застройщиком выполняло работы башенными кранами при возведении многоквартирных домов на улице Тимофея Кармацкого в Тюмени. Согласно должностной инструкции, обвиняемый не должен был допускать в работу башенные краны, если отсутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с их применением. Кроме того, обязан прекращать работу кранов при скорости ветра свыше 15 м/с. Однако обвиняемый не убедился в наличии вышеуказанного специалиста на рабочем месте (он вообще находился в отпуске) и допустил, что краны начали работу при сильном ветре. Это и привело к ЧП.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сегодня материалы уголовного дела поступили в Центральный районный суд Тюмени.

Тюмень, Елена Васильева

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