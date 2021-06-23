В Тюмени женщина в ходе пьяной ссоры зарезала сестру

В Тюмени возбуждено дело об убийстве. 22 июня 2021 года около 14 часов в квартире дома, расположенного на улице Одесской в городе Тюмени было обнаружено тело 48-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения грудной клетки.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство.)

По подозрению в совершении данного преступления задержана 56-летняя сестра погибшей. В ближайшее время следователем СКР ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 22 июня текущего года 56-летняя подозреваемая, находясь у себя в квартире, распивала спиртные напитки со свой сестрой. В ходе посиделок между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленница ножом нанесла потерпевшей один удар в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу города Тюмени.

Тюмень, Елена Васильева

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