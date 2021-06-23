В Тюменской области возобновляют антиковидную дезинфекцию подъездов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о дезинфекции подъездов. Управляющим компаниям и товариществам собственников региона рекомендуется возобновить обработку в многоквартирных домах, сообщает издание NEFT.

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию с помощью хлорсодержащих или спиртосодержащих средств. Обрабатывать необходимо места общего пользования.

В пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области сообщили, что обработке растворами подлежат входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила, то есть все поверхности, с которыми контактируют люди. В ведомстве отметили, что еще до начала пандемии большинство управляющих организаций и товариществ убирали многоквартирные дома с использованием специальных средств.

Отметим, что по данным за последние сутки в Тюменской области коронавирус был лабораторно подтвержден у 82 человек, от последствий инфекции скончалось 4 человека.

Тюмень, Елена Васильева

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