В Тюменской области 89 человек за сутки получили положительные тесты на коронавирус, 4 человека умерли

В Тюменской области за минувшие сутки еще 89 человек получили положительные тесты на коронавирус. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии – лабораторно ковид был подтвержден у 38231 человека.

Среди новых заболевших 11 детей, уточнили в операштабе.

В больницах Тюменской области в тяжелом состоянии с подтвержденным ковидом и пневмониями находится 13 пациентов, все они подключены к аппаратам ИВЛ. После перенесенного коронавируса под наблюдением медиков находится 10 008 человек, 184 человека находятся на перевахтовке.

На минувшие сутки количество летальных исходов от ковида увеличилось еще на 4.

Тюмень, Елена Васильева

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