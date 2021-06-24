В Тюменской области спустя неделю нашли мертвым пропавшего рыбака

В Тюменской области нашли тело пропавшего неделю назад рыбака. Труп с признаками утопления обнаружился накануне в реке Тобол.

Как сообщили РИА «Новый День» В СУ СРК РФ по Тюменской области, после проведения опознания установлено, что погибший – 26-летний мужчина, 18 июня 2021 года он ушел на рыбалку и пропал.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР. При осмотре тела, каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В рамках проверочных мероприятий опрашиваются знакомые и родные погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Елена Васильева

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