Житель Тобольска в пустяковой ссоре зарезал собутыльника

В Тюменской области завершено расследование очередного убийства, совершенного в ходе пьяной ссоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, 22 апреля 2021 года 27-летний обвиняемый с потерпевшим мужчиной 36 лет распивали спиртные напитки в квартире дома, расположенного в микрорайоне Менделеево в городе Тобольске. В какой-то момент между собутыльниками началась потасовка из-за малозначительного повода. В ходе конфликта обвиняемый нанес побои потерпевшему, после чего схватил нож и не менее 3 раз ударил им по телу оппонента. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Злоумышленник был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи, с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Тобольск, Елена Васильева

Тобольск. Другие новости 24.06.21

В Тюменской области спустя неделю нашли мертвым пропавшего рыбака. / В Тюменской области 89 человек за сутки получили положительные тесты на коронавирус, 4 человека умерли. / В Тюменской области возобновляют антиковидную дезинфекцию подъездов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»