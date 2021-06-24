Житель Тобольска в пустяковой ссоре зарезал собутыльника

В Тюменской области завершено расследование очередного убийства, совершенного в ходе пьяной ссоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по Тюменской области, 22 апреля 2021 года 27-летний обвиняемый с потерпевшим мужчиной 36 лет распивали спиртные напитки в квартире дома, расположенного в микрорайоне Менделеево в городе Тобольске. В какой-то момент между собутыльниками началась потасовка из-за малозначительного повода. В ходе конфликта обвиняемый нанес побои потерпевшему, после чего схватил нож и не менее 3 раз ударил им по телу оппонента. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Злоумышленник был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу.
Обвиняемый вину признал в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи, с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Тобольск, Елена Васильева
Тобольск. Другие новости 24.06.21
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