Жителей Тюменской области оштрафовали почти на полтора миллиона рублей за отсутствие тестов на COVID-19

1,4 миллиона рублей – такова сумма штрафов, наложенных на жителей Тюменской области за то, что ими были не предъявлены тесты на коронавирус по возвращению из заграничных путешествий в страну.

Как напомнили РИА «Новый День» в тюменском Роспотребнадзоре, в рамках постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 г. №7 россиянам, прибывшим из зарубежных стран на территорию страны любым видом транспорта вне зависимости от возраста, необходимо дважды пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда. Первый тест необходимо сделать не позднее трех дней после возвращения, второй – не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует разместить через портал госуслуг.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 43 тысяч человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. У 210 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.

На лиц, нарушивших требование постановления, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 124, наложено штрафов на сумму 1 434 800 рублей.

Наблюдатели предполагают, что в связи с частичным открытием границ для россиян и появившейся возможностью отдохнуть на зарубежных курортах, отчество штрафов за отсутствие ковидных тестов в этом летнем сезоне вырастет повсеместно по стране. К примеру, из-за высокого спроса в Москве и Московской области уже на сегодняшний день практически невозможно в оговоренные сроки получить тесты из лабораторий. Они не справляются с многократно возросшей нагрузкой.

Тюмень, Елена Васильева

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