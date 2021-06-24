Чайки с помойки мешают спать тюменцам

В Тюмени горожане, проживающие недалеко от торгового центра «Остров» жалуются в соцсетях, что каждое утро им мешают спать крики чаек. Птицы слетаются к местной помойке, роются кВ контейнерах и ругаются друг с другом, деля объедки. Птичий базар начинается с 4 утра.

«Каждое утро, примерно с 4-х утра, начинают орать чайки. И орут так сильно, что спать невозможно. Даже с закрытыми окнами. Время 6:30, что с ними делать…», – жалуются горожане.

По словам очевидцев, в прошлом году крикливых птиц тоже замечали. Однако годом ранее «упорно орала» только одна чайка из трех, обитавших здесь. Но этим летом на мусорку у жилого дома слетелась целая стая – больше 10 пернатых, пишет издание nashgorod.ru.

«Включите шум моря и наслаждайтесь», – в шутку предложили горожане.

Но среди комментариев нашлось и решение проблемы. Чайки роются в открытых мусорных контейнерах и кричат, пытаясь отобрать еду друг у друга. Такой ситуации не возникло бы, если бы контейнеры были закрыты.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 24.06.21

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