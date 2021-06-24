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Четверг, 24 июня 2021, 11:21 мск

Новости Тюмень

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Правительство Тюмени покупает себе две белых иномарки

Две белых новых инопарки намерено купить для себя правительство Тюменской области. Соответствующая заявку размещена на сайте Госзакупок. За два транспортных средства выделено из бюджета 2,3 млн рублей. Прописано и техническое задание – это должны быть две белых Шкоды Рапид, с полноразмерным запасным колесом, с ковриками, черным салоном, комплектом зимних колес на дисках и дорожным набором.

Победитель аукциона будет определен 16 июля 2021 года.

Тюмень, Елена Васильева

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