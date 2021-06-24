В Тюменской области еще у 97 человек выявили ковид

97 больных коронавирусной инфекцией нового типа выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Обновилась и статистика летальности – умерло еще три человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии положительные тесты на ковид получили 38 328 человек, выздоровели – 36 717.

В числе новых заболевших 16 – дети.

Под медицинским наблюдением по поводу перенесенного коронавируса в области находится уже почти 11 тысяч человек. В тюменских больницах из-за тяжелого течения коронавируса к аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.

184 человека в Тюменской области находятся на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

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