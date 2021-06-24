Из-за ковидных ограничений День города в Тюмени растянется на месяц

Месяц будет длиться празднование юбилея Тюмени. Виной всему ковидные ограничения. Как сообщает издание Вслух.ру со ссылкой на замглавы города Артема Дяченко, в ходе отмечаний будут учтены все требования Роспотребнадзора.

Напомним, что День города пройдет в Тюмени 31 июня, она отметит 435-летие. На заседании Городской думы Дяченок пояснил, что при проведении очных мероприятий будет действовать ограничение до 50 человек, заполняемость залов будет снижена до 50%. Поэтому будут актуальными небольшие локальные акции, флеш-мобы и т. д. Для мероприятий в онлайн-формате ограничений нет.

По традиции город празднично украсят, состоится торжественное возложение цветов. Запланированы фестивали, открытие уличных выставочных пространств, праздничный салют. Фактическая афиша будет зависеть от эпидситуации.

Напомним, что по данным на прошлые сутки ковид был выявлен у 97 человек, три человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 24.06.21

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