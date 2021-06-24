В Тюменской области растет количество молодежи, заболевшей COVID-19

В Тюменской области растут показатели по заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Эту тенденцию отметила

заместитель главного врача Областной инфекционной клинической больницы, начальник моногоспиталя Евгения Семенюк.

«Я думаю, это связано с тем, что люди пожилого возраста лучше соблюдают масочный режим, реже посещают места скопления народа, более ответственно отнеслись к вакцинации, чем молодежь», – сообщила главврач, которую цитирует оперативный штаб по Тюменской области.

Также Евгения Семенюк подчеркнула: «Информация о том, что молодые люди переносят заболевание в легкой форме – миф. Нельзя лечиться дома самостоятельно, пренебрегать вызовом врача или скорой помощи и заниматься самолечением. Это приведет к крайне тяжелым последствиям».

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подтвердили, что с 14 по 20 июня в возрастной группе 18-24 лет заболеваемость увеличилась на 26 % по отношению к предыдущей неделе (7-13 июня).

Тюмень, Елена Васильева

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