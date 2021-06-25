Тюменские учителя, не желающие прививаться, будут писать расписки о том, что осознают последствия своих действий

С тюменских учителей, которые будут отказываться ставить прививки от ковида, будут брать расписки. В них должны будут содержаться сведения о том, что педагоги понимают возможные последствия своих действий.

Поручение о расписках в ходе совещания с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов дала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. «Прививка от коронавируса – это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 5 лет», – подчеркнула заместитель губернатора.

Для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать в учебные заведения. Вакцины, как заверила Ольга Кузнечевских, достаточно.

Отметим, что накануне показатель заболеваемости ковидом в Тюменской области достиг отметки в 97 человек. Такие показатели регион демонстрировал во время второй волны заболеваемости.

Тюмень, Елена Васильева

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