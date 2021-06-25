Тюменская область увеличивает количество ковидных коек – заболеваемость неуклонно растет

В Тюменской области увеличивается коечный фонд для больных COVID-19. Под эти нужны будет развернуло еще 420 мест.

Как сообщили в региональном оперштабе, наращивание объемов продиктовано ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью коронавирусом нового типа. Показатель выявляемости новых больных в Тюменской области почти достиг цифры в сто в день.

Чтобы обеспечить всех нуждающися медицинской помощью, в работу возвращаются

учреждения, которые были перепрофилированы под моноинфекционные госпитали.

Сегодня, 25 июня, возобновляет свою работу по инфекционному профилю ГБУЗ ТО «Областная больница №19», филиал Боровская участковая больница, где подготовлено 90 коек.

С завтрашнего дня, 26 июня, пациентов с коронавирусом будет принимать ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель» – подготовлено 200 коек.

В понедельник, 28 июня, коечный фонд будет увеличен в районах юга области: Упоровская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №12) на 70 коек и Сорокинская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №4) на 60 коек.

На утро 25 июня в Тюменской области работало 8 госпиталей на 1275 коек.

Под наблюдением медиков находится уже более 10 тысяч человек, которым был лабораторно подтвержден коронавирус.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 25.06.21

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