Заболеваемость ковидом в Тюменской области выросла на четверть

В Тюменской области на 22,2 процента выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, показатель увеличился относительно данных по заболеваемости на 1 июня 2021 года – с 74,7 в мае до 91,3 в июне.

По данным федерального оперативного штаба за прошлые сутки в области было выявлено 109 случаев коронавируса. Медики отмечают, что ковид в Тюмени молодеет и затрагивает детей, а также молодежь. Отмечается также рост заболеваемости среди молодых мужчин в возрасте 27-40 лет. Они попадают с стационары, потому что поздно обращаются за помощью и получают в качестве осложнения обширное поражение легких.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса медики по-прежнему считают прививку и призывают жителей Тюменской области быть сознательными. По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в регионе привито более 40 процентов от населения, которому прививки показаны.

Всего в планах регионального департамента здравоохранения привить 703 тысячи человек – это 60% населения старше 18 лет. На сегодня привито 300 тысяч тюменцев.

Тюмень, Елена Васильева

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