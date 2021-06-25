В Тюменской области еще 106 человек заболели ковидом

В Тюменской области еще 106 человек заболели ковидом. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в регионе было выявлено 38434 с инфекцией. 97 человек за минувшие сутки закрыли больничные листы по коронавирусу, всего с начала пандемии выздоровели 36814 человек.

Среди новых заболевших 10 – дети.

В Больницах Тюменской области находится на лечении 11 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. 11520 человек, перенесших коронавирус, остаются под медицинским наблюдением.

На перевахтовке в регионе числятся 184 человека.

Как ранее сообщал «Новый День», в Тюменской области привито более 40 процентов населения, подлежащих иммунизации.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 25.06.21

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