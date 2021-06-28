Синоптики предупреждают тюменцев об аномальной жаре

Синоптики выступили с предупреждением для тюменцев – текущая неделя в регионе будет очень жаркой. При этом, самым «прохладным» ожидается, что будет понедельник. Далее температура воздуха будет только расти. Сегодня воздух в Тюмени прогреется до 27 градусов. Осадков не ожидается, будет солнечно.

Во вторник температура воздуха повысится до 31 градуса и ожидаются кратковременные дожди. Но ожидаемой прохлады они не принесут.

В среду метеослужба прогнозирует повышение температуры до +33, ожидается гроза. А 1 июля ожидается самый жаркий день этой недели. Ожидается, что воздух прогреется до 37 градусов.

По прогнозам синоптиков, грозы ожидаются и в пятницу, температура снизится, но незначительно, до +35. В субботу, 3 июля также грозы и дождь и 33 градуса выше ноля. В последний день недели +30, осадков не ожидается.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 25.06.21

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