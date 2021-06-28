В Тюменской области сотрудники Росгвардии проверили, как граждане дома хранят оружие и патроны

В Тюменской области сотрудники Росгвардии проверили как граждане хранят оружие и патроны в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в течение нескольких дней правоохранители осуществили более 450 проверок по месту жительства хозяев оружия и боеприпасов. В ходе оперативно-профилактического мероприятия изъято более 70 единиц зарегистрированного гладкоствольного и огнестрельного оружия. По выявленным правонарушениям установленных правил оборота оружия составлено более 60 административных протоколов.

На утилизацию жителями Тюменской области было добровольно сдано 30 единиц оружия различных видов.

В Росгварии анонсируют – такие проверки будут продолжены во всех населенных пунктах области.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 28.06.21

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