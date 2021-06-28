В Тюмени в двух ДТП пострадало сразу 10 человек

Два ДТП с большим количеством пострадавших зафиксированы в выходные в Тюмени.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в субботу ночью на пересечении улиц Республики и Красина водитель Toyota не справился с управлением. После столкновения с опорой освещения, автомобиль отбросило на машину KIA, а потом на тротуар, где были пешеходы. В ДТП пострадали 6 человек, в том числе два пассажира Тойоты. Среди пешеходов с тротуара, куда выбросило машину, медицинская помощь и госпитализация понадобилась девушке, которая ехала на самокате. Остальные от госпитализации отказались.

В ночь на субботу в Тюмени на улице Ставропольской молодая женщина не справилась с управлением и врезалась в забор жилого дома. В результате ДТП пострадали 4 человека – водитель и пассажиры автомобиля Geely. Все они были госпитализированы с различными травмами.

Тюмень, Александр Непомнящий

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