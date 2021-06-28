Житель Тюмени хотел избавиться от морщин и попал к хирургам с некрозом кожи лица

Тюменские медики помогли молодому тюменцу с ишимическим некрозом кожи лица. Как сообщает департамент здравоохранения Тюмени, молодой мужчина обратился в областную клиническую больницу № 2 после неудачного визита к косметологу. Он хотел избавиться от мимических морщин на лбу и обратился к косметологу, который посоветовал ему воспользоваться услугой по инъекционному введению филлера на основе гиалуроновой кислоты под мимическую морщину. После процедуры у мужчины начался ишемический некроз кожи лица.

«Одним из рисков введения филлера в складку кожи является возможное сдавливание препаратом сосудов или эмболизация при попадании препарата в сам сосуд. Это вызывает нарушение кровообращения, приводя к повреждению и гибели клеток кожи. Такое осложнение видно практически сразу после процедуры, при своевременной помощи можно минимизировать осложнения. Помимо отёка и некроза, у пациента было выявлено присоединение вторичной инфекции – на коже появились гнойничковые высыпания. С помощью разреза под участком некроза мы вывели остатки филлера, избавив сосуд от сдавливания», – рассказала Анна Утукина, врач, челюстно-лицевой хирург хирургического отделения № 3 взрослого стационара ОКБ № 2.

В отделении пациент получал антибактериальную терапию и местное лечение. Врачам удалось сохранить кожу вокруг участка некроза. Лечение, проводимое в ОКБ № 2, позволило уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре. В дальнейшем его можно будет устранить с помощью лазерной шлифовки.

Тюмень, Елена Васильева

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