В «Росводоканал Тюмень» поблагодарили горожан, которые не дали утонуть в их коммунальной луже пожилому мужчине

В «Росводоканал Тюмень» поблагодарили горожан, которые не дали утонуть в их коммунальной луже пожилому мужчине.

Напомним, в минувшую субботу на улице Газовиков произошла коммунальная авария. Из-за повреждения водопровода вода выливалась всю ночь, улицу затопило, часть асфальта провалилось.

В результате в яму, наполненную водой, угодил пенсионер, который попытался перейти проезжую часть. Если бы не очевидцы, которые бросились на помощь, для пожилого человека все могло бы закончиться печально.

Руководством «Росводоканал Тюмень» принято решение поблагодарить Никиту Зубкова, оказавшего помощь прохожему. «Я подъехал к первому подъезду, услышав крики женщин о том, что в воде человек, побежал его вытаскивать. Из воды виднелась только его куртка. К счастью он не наглотался воды. Женщины предложили вызвать скорую помощь, но пожилой человек отказался», – рассказал об обстоятельствах ЧП Никита Зубков.

«Благодарю всех, кто не остался в стороне и помог человеку, оказавшемуся в воде. И женщин, которые закричали о том, что нужна помощь, и мужчин, бросившихся к пострадавшему. Нам рассказали, что вместе с Никитой Зубковым бросился в воду Сергей Константинов, но он поскользнулся и упал. И Никита один достал человека из воды», – говорит генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

Между тем, для коммунальщиков данная история еще далека от завершения. Прокуратура Тюменской области проводит проверку всех обстоятельств субботнего ЧП. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору г. Тюмени по данному факту провести проверку и при наличии оснований принять меры реагирования», – говорится на сайте надзорного ведомства.

Тюмень, Александр Непомнящий

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