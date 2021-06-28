На станции Войновка в городе Тюмени обнаружена течь опасного груза. Интенсивность – 200 капель в минуту

На станции Войновка в Тюмени обнаружена течь опасного груза. Интенсивность ее составляет 200 капель в минуту.

О происшествии стало известно накануне вечером, сообщил Тюменский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Проводится проверка по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По предварительным данным, вытекание опасного вещества обнаружено при осмотре грузового поезда на пути сортировочного парка. Аварийный вагон был отцеплен для устранения неисправности. Вред окружающей среде причинен не был, уточняют в Тюменском следственном отделе на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Сотрудниками следственного управления проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

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