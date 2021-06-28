На выборы в Тюменскую областную Думу заявился первый самовыдвиженец от Ямала

На выборы в Тюменскую областную Думу заявился первый самовыдвиженец. Это кандидат от Ямала.

«Сегодня у нас прибыл первый кандидат, который уведомил нас о самовыдвижении и представил соответствующие документы. Сейчас начинается большая информационная работа. В первую очередь это приём документов от кандидатов и их проверка», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.

Александр Барановский выступает в качестве самовыдвиженца. До 19 июля ему предстоит собрать больше двух тысяч подписей в свою поддержку.

Напомним, из 48 депутатов тюменской Думы 24 избираются по одномандатным избирательным округам. На территории Ямала их четыре. Салехардский округ включает в себя территории Ямальского, Приуральского, Шурышкарского районов, а также Лабытнанги и сам Салехард.

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