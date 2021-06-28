В Тюменской области зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом. Рост заболеваемости идет весь июнь.

По сообщению регионального оперштаба, среди заболевших 5 детей. За минувшие сутки 129 человек закрыли больничные листы, выданные в связи с коронавирусом. Под наблюдением врачей остается 14,5 тысяч человек, к которых ранее был подтвержден ковид. Кроме того, в больницах Тюмени находится 14 тяжело больных, которые самостоятельно дышать не могут и подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем временем, в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что тюменцев, не сдавших ПЦР-тест по возвращении из-за границы, оштрафовали в совокупности уже на 1,5 млн рублей.

Напомним, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РФ №7 от 18.03.2020, россиянам, прибывшим из-за границы необходимо дважды пройти тест на коронавирус в срок до 5 дней с момента въезда. Первый тест нужно сделать не позднее трех дней после возвращения, второй – не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты нужно разместить через портал госуслуг.

На людей, которые нарушили требования, составили протоколы об административном правонарушении. Суд уже рассмотрел 124 дела. На данный момент по судебным постановлениям тюменцы должны выплатить 1 млн 434 тыс 800 рублей.

Тюмень, Александр Непомнящий

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