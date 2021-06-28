Самовар, лосиные рога, двухметровое бревно и маска сварщика – что коммунальщики достают из канализации

Самовар, лосиные рога, двухметровое бревно и маска сварщика – вот далеко не полный набор странных предметов, которые доставали из канализации в Тюмени коммунальщики.

Как сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень», ежедневно на насосных станциях устраняют около 15 засоров. Больше всего мешают работе оборудования, перекачивающего стоки, синтетические салфетки, тряпки и жир, которые тюменцы смывают в систему водоотведения.

«Волокнистый мусор спутывается в огромные клубки, склеивается жиром и наматывается на рабочие колеса насосных агрегатов. Профилактическую чистку оборудования мы проводим ежедневно, но дополнительно наши бригады выезжают на внеплановые работы. Действуем оперативно, ведь если в короткие сроки не устранить засор, стоки могут затопить станцию», – рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Константин Бушуев.

Страдают от мусора, который тюменцы смывают в канализацию, и сети водоотведения. С начала года специалистами предприятия устранено 2700 засоров. Синтетические отходы, мусор, остатки строительных смесей и наполнители туалета для животных образуют в трубах плотные заторы, которые можно «пробить» только мощными каналопромывочными машинами. Восемь единиц современной техники работают круглосуточно.

В водоканале считают, что тюменцы не задумываются о последствиях, сбрасывая мусор в систему водоотведения. Опросы показывают, что некоторые горожане даже не знают правил пользования канализацией.

Для того, чтобы развить в тюменцах культуру пользования канализацией, в городе запущена информационная компания в общественном транспорте. Для этих же целей планируется запустить образовательный проект в школах и детских садах.

Тюмень, Елена Васильева

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