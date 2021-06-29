Тюменский оперштаб ввёл новые ограничения в связи с третьей волной ковида

Оперштаб Тюменской области ввёл новые ограничения в связи с третьей волной коронавируса. Запреты касаются командировок, привлечения трудовых мигрантов и организации отдыха. Соответствующие изменения внесены изменения в постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

В сфере развлечений, а именно функционирование ночных клубов, танцплощадок и дискотек, допускается работа только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей с обеспечением социальной дистанции, т.е. через одно посадочное место (кроме членов одной семьи либо проживающих вместе).

Кроме того, работодателям рекомендуют воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории России, на территории других субъектов РФ, за исключением, если они не носят важный и срочный характер и не подлежат отмене или переносу на иной период. В таком случае рекомендуется направлять в командировки вакцинированных работников или имеющих антитела к COVID-19.

И наконец, работодателей привлекающих работников из-за рубежа, обязали провести для них исследования на наличие коронавируса. Сделать это необходимо в течении трех дней со дня заключения трудового договора. Работодатель на время проведения исследований должен следить за соблюдением иностранным гражданином режима самоизоляции.

Тюмень, Александр Непомнящий

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