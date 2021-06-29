В Тюменской области более 222 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от ковида

В Тюменской области полный курс вакцинации от ковида прошло более 222 тысяч человек. Ход кампании обсудили участники заседания регионального Оперативного штаба по профилактике коронавируса, которое прошло под председательством главы региона.

«Пунктов для вакцинации должно быть достаточно. И если где-то в поликлинике происходит наплыв из-за того, что люди приходят в живую очередь, нужно оперативно урегулировать такие моменты. У человека должна быть возможность поставить прививку при первом же желании», – отметил губернатор Александр Моор.

Отметим, что в Тюменской области, как и по всей России, на прошлой неделе активно шла вакцинация от коронавируса. Жители региона могли поставить прививки как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах. Об этом сообщила глава регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова. «На прошлой неделе, благодаря в том числе помощи работодателей, у нас значительно увеличился процент охвата вакцинацией. Надеемся, что темпы вакцинации будут расти», – отметила Наталья Логинова.

По данным департамента здравоохранения на 28 июня, всего вакцинировались от коронавируса 311 180 жителей региона, два компонента из этого числа получили 222 367 человек.

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