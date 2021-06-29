В Тюменской области выявлены новые лесные пожары

В Тюменской области обнаружено 4 новых природных пожара. Из них три лесных, на общей площади более 6,5 гектар и 1 незначительный ландшафтный пожар, на площади 0.1 гектара.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 5.

За сутки 1 ландшафтный пожар ликвидирован.

Напомним, в Тюменской области до 10 июля продлен особый противопожарный режим. В регионе действует запрет на посещение лесов. Также запрещено разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов, и проведение пожароопасных работ (для граждан и организаций).

Тюмень, Александр Непомнящий

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