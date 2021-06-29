За рулем автомобиля, который в центре Тюмени устроил ДТП с шестью пострадавшими, находился полицейский

В УМВД по Тюменской области сообщили, что виновником аварии с шестью пострадавшими является сотрудник полиции. Напомним, ДТП произошло 26 июня на перекрестке улиц Республики и Красина: автомобиль Toyota влетел в толпу пешеходов.

«Сотрудник одного из подразделений органов внутренних дел области в свой выходной на личном автомобиле, по предварительным данным, не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие, совершив ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Данный сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – цитирует megatyumen.ru начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антона Каморникова.

Помимо этого региональным следственным комитетом в отношении полицейского возбуждено уголовное дело.

Напомним, в аварии пострадали шесть человек. Различные травмы получили четыре пешехода, в том числе 17-летняя девушка, и две пассажирки иномарки.

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