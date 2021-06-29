В Тюменской области погибли десятки краснокнижных пеликанов. Около 40 мертвых птиц нашли в заказнике «Белоозерском». Прокуратура проводит проверку по данному ЧП.

«На территории государственного природного заказника федерального значения «Белоозерский» на озере Большое Белое в Армизонском районе было обнаружено 40 мертвых краснокнижных пеликанов », – сообщили в ведомстве.

К выяснению обстоятельств также подключились управление ветеринарии, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. На свой личный контроль ситуацию взял прокурор области Владислав Московских.

Тюмень, Александр Непомнящий

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