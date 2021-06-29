В Тюменской области из-за шквалистого ветра выкатился с посадочной полосы самолет АН-2 с пассажирами

ЧП в Тюменской области: самолёт АН-2 при выполнении рейса Тобольск – Лайтамак выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Предварительная причина инцидента – шквалистый ветер, о котором предупреждали синоптики ещё накануне. На борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, никто не пострадал.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел во время посадки воздушного судна. Самолёт получил незначительное повреждение крыла.

Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Тюмень, Александр Непомнящий

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