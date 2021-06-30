В «тюменскую матрешку» пришло настоящее лето. Самая жаркая погда наблюдется в Тюменской области. Там на юге из-за жары даже объявлено штормовое предупреждение. По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, с 30 июня по 4 июля 2021 в регионе температура воздуха днем будет достигать +36 градусов и выше. Тюменцев просят быть осторожнее и меньше находиться на опасном солнце.

Довольно жарко и в Югре: температура воздуха днём в северных и восточных районах поднимается до +18 °С, а вот на западе округа – уже до +33. также в ряде территорий округа планируется гроза.

Рады лету и на Ямале – самом северном регионе «тюменской матрешки». Средняя температура воздуха по всему округу 30 июня оклеблется от +8 до +20 °C. Синоптики обещают ясное небо и небольшой северно-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. К вечеру он может немного усилиться.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.06.21

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