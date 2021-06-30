Две машины в кювете: в Тюменской области произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло сегодня в Тюменской области с участием двух автомобилей. Неподалеку от села Червишево столкнулись автомобили ВАЗ-21014 и KIA Sportage. По предварительным данным, отечественная легковушка поворачивала, а водитель внедорожника, якобы, не заметил сигнала поворота. В результате иномарка въехала в заднюю часть кузова Жигули, обе машины улетели в кювет.

В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа 1962 года рождения, а водитель и еще один человек, находившийся в салоне отечественного авто, получили тяжелые травмы. По предварительной информации, в KIA Sportage никто не пострадал.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.06.21

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