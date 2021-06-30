150 новых случаев и пять летальных исходов – последние данные о коронавирусе в Тюменской области

150 случаев коронавируса нового типа выявлено за минувшие сутки в Тюменской области. как сообщает региональный оперативный штаб, выросла и статистика летальности – за минувшие сутки в нее попали еще пять человек с лабораторно подтвержденным ковидом.

Всего с начала пандемии в Тюменской области заболевание было выявлено у 39 тысяч 96 человек, выздоровело – 37 тысяч 424 человека, в том числе 138 – за минувшие сутки.

Как отмечают в оперштабе, в числе новых заболевших 13 – дети. В больницах Тюменской области находится 5 инфицированных с тяжелым течением болезни, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в тюменской области после перенесенного коронавируса остаются под медицнским наблюдением 17 тысяч 105 человек.

191 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 30.06.21

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