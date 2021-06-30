Из-за лесного пожара на трассе Тюмень – Омск ограничили движение транспорта

Из-за задымления под Тюменью на 11-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск сегодня, 30 июня, ограничили движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, на участке работает наряд ДПС.

Водителей информируют о введенных ограничениях, а транспорт отправляют по автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский, по которой организован объездной путь. В связи с этим на дорогах уже возникли пробки, сообщают очевидцы.

По сообщению тюменского оперативного штаба, на данный момент в области действует 5 лесных пожаров. За последние сутки обнаружено 4 новых возгорания на общей площади 6,2 га. Также в оперштабе отметили, что за 24 час удалось ликвидировать 4 природных пожара общей площадью 14,14 га

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 30.06.21

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