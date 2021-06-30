Краснокнижных пеликанов убил птичий грипп

Названа причина массовой гибели краснокнижных пеликанов в Тюменской области. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что у пернатых подтвердился птичий грипп. На сегодня погибли уже 40 особей.

«Подтвердились худшие опасения. В Армизонском районе введен карантин. Ситуацию с краснокнижниками держу на контроле», – написала в соцсетях Радионова.

Ранее из-за массовой гибели птиц началась проверка. Ситуацию в «Белоозерском» взял на личный контроль прокурор области. На территории, где введен карантин, ограничено движение транспорта, запрещено перемещение и вывоз птиц.

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