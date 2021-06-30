Тюменцы позвонили Путину и пожаловались на безработицу и ЖКХ

Тюменцы, которые дозвонились на прямую линию Владимиру Путину пожаловались на завышенные тарифы ЖКХ и безработицу

Проверку по факту обращения жителей посёлка Демьянка Уватского района, адресованного на прямую линию с президентом РФ, уже организовали следователи регионального СК РФ. В своем обращении жители поселка попросили проверить действия администрации в связи с завышение тарифов на ЖКХ и доплат за новые квартиры.

Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Так же на прямую линию дозвонилась жительница села Абатское. Ее вопрос был связан безработицей.

«Когда, наконец, у нас в России будут рабочие места для всех? Мы устали от проблем безработицы», – спросила у главы государства вопрос 51-летняя женщина.

Руководство Тюменской области должно обращать больше внимания на проблему занятости населения, отметил Владимир Путин.

«У нас, к сожалению, за пандемийный период подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7 процента. Он, к сожалению, подрос до шести с лишним процентов в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9 процента. Уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень.", – подчеркнул глава государства

Сразу по окончанию «Прямой линии» президента РФ Путина губернатор Тюменской области Моор проведет совещание в режиме ВКС с членами правительства Тюменской области и главами муниципальных районов. «Губернатор возьмет на личный контроль принятие решения по каждому заданному в программе вопросу», – сообщили в региональном оперативном штабе.

Тюмень, Александр Непомнящий

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