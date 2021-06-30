Еще 69 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Тюменскую область

Еще 69 тыс. доз «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступило в Тюменскую область, сообщает областной департамент здравоохранения.

На данный момент данные по вакцинации таковы. 326 тыс. 362 жителя Тюменской области привиты первым компонентом, полный курс из двух этапов завершили 229 тыс. 261 человек.

В регионе вакциномобили выезжают в отдаленные населенные пункты, работают временные пункты в торговых центрах, есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах.

«В Тюменской области есть полный запас вакцины на ближайшие 10 дней, и доставляется она из федерального центра регулярно. Ежесуточно в области вакцинируют около шести тысяч человек», – отметила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Тюмень, Александр Непомнящий

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