В Тюмени отменен режим повышенной готовности, но в леса ходить и жечь костры по-прежнему нельзя

C 1 июля в Тюменской области отменили режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы, единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Повышенная готовность была введена в рамках осложнения пожароопасной ситуации в лесах региона. Из-за ранней весны и жаркого лета в Тюменской области регулярно фиксировались лесные и ландшафтные пожары.

Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович отметил, что обстановка с природными пожарами стабилизировалась, но в ближайшее время ожидается сильная жара и до 10 июля продолжает действовать особый противопожарный режим, также сохраняется запрет на посещение лесов для населения и разведение открытого огня.

По сообщению оперштаба Тюменской области за прошедшие сутки новых лесных пожаров в регионе зарегистрировано не было. 2 очага возгорания на площади 11 га ликвидировано. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 3.

Тюмень, Александр Непомнящий

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