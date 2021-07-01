На одной из баз отдыха в Тюмени утонул молодой мужчина

В Тюмени вечером 30 июня, водолазы извлекли из озера Верхнее Кривое тело мужчины. Погибшему было около 20 лет.

Как рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, трагедия произошла на водоеме в районе 11-м км Салаирского тракта. На место выезжала группа Тюменской областной службы экстренного реагирования. В работе использовалось водолазное снаряжение.

«К нам обратились очевидцы и полицейские. Водолазы поехали на место в 21 час. Из воды извлекли тело погибшего. В очередной раз напоминаем, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Те, кто не умеют плавать, не должны лезть в воду. Также не стоит купаться, будучи нетрезвым», – сообщил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Отметим, в Тюменской области за май и июнь 2021 года утонули шесть человек.

Тюмень, Александр Непомнящий

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